В брянском магазине продают сахар с мышиным пометом

Жительница Брянска пожаловалась в соцсетях на качество сахара, который купила в одном из магазинов, продукт оказался с паутиной и мышиным пометом.

Автор поста Александра Загороднюк рассказала, что запах у сахара отвратительный, посоветовала покупателям быть внимательными в выборе товара.

«Купила сегодня сахар, а он с мышиным помётом и паутиной, а запах просто отвратительный. Будьте аккуратны, не употребляйте мусор. Фото было с упаковкой, но его не выставили. Купила в «Магните», что между домами по Крахмалева 33-37. А фотографировать помет не стала, ну кому хочется видеть это?» - поделилась Александра.

На пост практически сразу же отреагировал сотрудник компании, чей сахар приобрела жительница Брянска. Он сообщил, что его шокировала информация, поскольку в компании жесточайший контроль над качеством продукции.

«Контроль над качеством выпускаемой продукции: внутренний и внешний, со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Работники лаборатории круглосуточно проверяют продукцию. Как могло такое произойти? Я уверен, здесь, что-то не так. Сейчас наши работники выехали в этот магазин для исследования ЧП», - сообщил Александр Суббот и добавил, что приглашает женщину посетить производство, чтобы ее мнение поменялось в лучшую сторону о продукции компании.

«Я не спорю, что продукция у вас нормального качества. Но вот со мной так случилось. Такое может произойти на каждом производстве, и будет испорчена вся партия. Это человеческий фактор, может, какой-то недобросовестный работник подметал пол», - ответила Александра Загороднюк.

Пользователь сети Оксана Брянская посоветовала с этим продуктом обратиться в Роспотребнадзор, а не в соцсеть.

«Если факт существует, то больше людей спасете от такой заразы!» - добавила Оксана Брянская.

Напомним, в одном из брянских магазинов продавали окорочка с «острым» сюрпризом.