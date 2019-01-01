Ступеньки моста на станции «Брянск-2» покрыли противоскользящим настилом

Специальное противоскользящее покрытие укладывают железнодорожники в тоннеле моста у станции Брянск-Льговский.

Такое решение в городе приняли в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан на скользкие пол и ступеньки на этом объекте из-за неблагоприятной погоды.

Настил уже установлен на большей части лестницы. К вечеру 15 января работы обещают завершить.

Кроме этого, часть рабочих убирает мост от наледи и снега.

Напомним, информация о скользких ступеньках на станции «Брянск-2» появилась в соцсетях 14 января.