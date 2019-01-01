Ступеньки моста на станции «Брянск-2» покрыли противоскользящим настилом
Специальное противоскользящее покрытие укладывают железнодорожники в тоннеле моста у станции Брянск-Льговский.
Такое решение в городе приняли в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан на скользкие пол и ступеньки на этом объекте из-за неблагоприятной погоды.
Настил уже установлен на большей части лестницы. К вечеру 15 января работы обещают завершить.
Кроме этого, часть рабочих убирает мост от наледи и снега.
Напомним, информация о скользких ступеньках на станции «Брянск-2» появилась в соцсетях 14 января.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по предупреждению случаев вандализма на энергообъектах, которые могут привести к нарушениям устойчивой работы электросетевого комплекса, оказать негативное влияние на качество и надежность электроснабжения потребителей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.