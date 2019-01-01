Деревня Красная оказалась отрезанной от цивилизации
Житель Брянской области Андрей Орехов опубликовал в соцсетях пост о том, что деревня Красная Карачевского района оказалась отрезанной от мира – дороги, занесенные снегом, никто не чистит, и люди не могут добраться до райцентра.
Такая ситуация, заверил автор поста, продолжается в течение всей зимы. Если кому-то нужно будет вызвать скорую помощь, то она в село никак не попадет.
«Отдельное спасибо руководителям города и района! Люди отрезаны от мира, дороги не чистят на протяжении почти всей зимы. Отдельно хочется поблагодарить Савина Ю.А, наверное, к Вашим домам может подъехать скорая, а мы, видимо, помощи не дождемся», - сообщил Андрей Орехов.
Пользователи сети поддержали пост автора и добавили, что не только дороги к деревне не чищены, но и перрон на железнодорожном вокзале.
«Перрон на вокзале за всю зиму один раз почистили!! Никому мы не нужны, ни федералам, ни муниципалам!! Это Россия!!» - прокомментировал Владимир Курносов.
«Зима пришла неожиданно, дорожные службы были не готовы», - добавил с иронией Павел Громов.
«Главное около белого дома все расчищено, чтобы «глава» могла подкатить, а как остальные, никого не волнует», - заметила Марина Ковальчук
«Я человек не местный, но по районам много езжу и с людьми общаюсь. Так Карачевский район не одинок в таких проблемах. Коммунальщикам передали полностью район, и им физически все не успеть, плюс администрации денег не дают и зарплату режут, конечно, и начальники разные бывают», - высказал мнение Vitaliy Viktorovich.
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