Жители Советского района останутся без воды

В сети героя видео уже прозвали кабаном-физкультурником.

В суде Соваренко намерен обжаловать решение депутатов горсовета, которые проголосовали за его отставку.

Фото с места происшествия в сети опубликовали пользователи «Смоленского автофорума».

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Как отмечает автор ролика, пешеход сделал замечание водителю микроавтобуса «Газель», который заехал за стоп-линию на пешеходном переходе.

63-летний водитель автомобиля марки УАЗ не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в иномарку Opel Astra. За рулем легкового автомобиля находилась 24-летняя девушка.

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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, холодную воду отключат с девяти утра до восьми вечера. Речь идет о домах 60, 62, 64 и 66, расположенных на улицах Костычева, и доме 25 на Крахмалева.

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