Жители Советского района останутся без воды
Водоснабжение в Советском районе Брянске ограничат 17 января.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, холодную воду отключат с девяти утра до восьми вечера. Речь идет о домах 60, 62, 64 и 66, расположенных на улицах Костычева, и доме 25 на Крахмалева.
Причина отключения – ремонт водопроводной сети.
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