В Брянске появилась опасная арка

15 января в соцсетях опубликовали информацию о том, что на улице Крахмалева между домами 19 и 21 появилась опасная арка.

Речь идет об огромных сосульках, которые свисают в своде с балкона. По словам автора поста, в любое время ледяные глыбы могут упасть. Особенно страшно, что в этом месте каждый день в детский сад и обратно ведут малышню.

«Крахмалева 19 и 21. Между ними арка, в которую ведут детей в ДС. Будьте аккуратнее», - порекомендовал автор.

«Там вообще-то все огорожено. Сегодня утром шла из садика. Зрелище жуткое, если навернется - мало не покажется. Каждый год висит такая гильотина», - прокомментировала Жанна Амелина.

«Там же балкон. Можно стрясти», - добавил Павел Недуров.

«Ужас. А чего вы в ТСЖ или администрацию не позвонили? Я бы позвонила. Если бы там ходила», - спросила Надежда Шведова.