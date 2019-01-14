В Брянске появилась опасная арка
15 января в соцсетях опубликовали информацию о том, что на улице Крахмалева между домами 19 и 21 появилась опасная арка.
Речь идет об огромных сосульках, которые свисают в своде с балкона. По словам автора поста, в любое время ледяные глыбы могут упасть. Особенно страшно, что в этом месте каждый день в детский сад и обратно ведут малышню.
«Крахмалева 19 и 21. Между ними арка, в которую ведут детей в ДС. Будьте аккуратнее», - порекомендовал автор.
«Там вообще-то все огорожено. Сегодня утром шла из садика. Зрелище жуткое, если навернется - мало не покажется. Каждый год висит такая гильотина», - прокомментировала Жанна Амелина.
«Там же балкон. Можно стрясти», - добавил Павел Недуров.
«Ужас. А чего вы в ТСЖ или администрацию не позвонили? Я бы позвонила. Если бы там ходила», - спросила Надежда Шведова.
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