Таксисты Брянска рассказали о заработках
На днях в соцсетях появилась информация о том, сколько зарабатывают брянские водители такси.
Один из местных жителей спросил у пользователей, есть ли смысл идти работать таксистом. Если да, то к какому оператору.
Нашлись такие шоферы, которые рассказали, что зарабатывают от тысячи до двух тысяч рублей за смену, однако, объяснили, ездить необходимо двенадцать часов в сутки. Тогда, по их словам, в месяц выйдет около 44 тысяч рублей.
Однако большинство водителей такси заверили, что 40 тысяч получить нереально.
«Вот-вот, я знаю за день 500-700 - это максимум», - поделился пользователь Николай Гутников.
«Амортизация примерно 2 р-1км, бензин 360р – 100 км, остальное в карман», - сообщил Константин Ткачев.
«Если работать через сутки. То 40 никак не получится», - написала Наталья Фрунзикова.
«1500 смена - это норм», - прокомментировал Сергей Брянский.
«Это показали без бензина, и страховка, медики, лицензия, это никто не считал?» - добавил Иван Ульякин.
«Бомжей возить по 60 руб и выслушивать ещё», - прокомментировал Евгений Гришин.
«43000 почти, чистыми. Это как? А где расход бензина, и амортизация подвески? Да вы что, товарищи? Там чистыми не более 30 р. Так что не надо тут», - выразил мнение Игорь Мотов.
«Ну-ну. По 60 рублей заявки покатай, из которых 15 комиссия, и ещё столько же бензин. И остальное. И кто на арендованных по 1000 в сутки отдаёт. 40 ещё на своей можно было заработать года 2-3 назад. Сейчас на них ишачить надо 7/24», - добавил Артем Кравченко.
По словам Дениса Вольского, много получают только московские коллеги.
«Не, по Москве еще поверю... Брянск вряд ли», - поделился Денис Вольский.
«Да это Яндекс-такси себе рекламу делает», - сообщила Надежда Шведова.
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