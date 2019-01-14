Таксисты Брянска рассказали о заработках

На днях в соцсетях появилась информация о том, сколько зарабатывают брянские водители такси.

Один из местных жителей спросил у пользователей, есть ли смысл идти работать таксистом. Если да, то к какому оператору.

Нашлись такие шоферы, которые рассказали, что зарабатывают от тысячи до двух тысяч рублей за смену, однако, объяснили, ездить необходимо двенадцать часов в сутки. Тогда, по их словам, в месяц выйдет около 44 тысяч рублей.

Однако большинство водителей такси заверили, что 40 тысяч получить нереально.

«Вот-вот, я знаю за день 500-700 - это максимум», - поделился пользователь Николай Гутников.

«Амортизация примерно 2 р-1км, бензин 360р – 100 км, остальное в карман», - сообщил Константин Ткачев.

«Если работать через сутки. То 40 никак не получится», - написала Наталья Фрунзикова.

«1500 смена - это норм», - прокомментировал Сергей Брянский.

«Это показали без бензина, и страховка, медики, лицензия, это никто не считал?» - добавил Иван Ульякин.

«Бомжей возить по 60 руб и выслушивать ещё», - прокомментировал Евгений Гришин.

«43000 почти, чистыми. Это как? А где расход бензина, и амортизация подвески? Да вы что, товарищи? Там чистыми не более 30 р. Так что не надо тут», - выразил мнение Игорь Мотов.

«Ну-ну. По 60 рублей заявки покатай, из которых 15 комиссия, и ещё столько же бензин. И остальное. И кто на арендованных по 1000 в сутки отдаёт. 40 ещё на своей можно было заработать года 2-3 назад. Сейчас на них ишачить надо 7/24», - добавил Артем Кравченко.

По словам Дениса Вольского, много получают только московские коллеги.

«Не, по Москве еще поверю... Брянск вряд ли», - поделился Денис Вольский.

«Да это Яндекс-такси себе рекламу делает», - сообщила Надежда Шведова.