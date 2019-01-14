В Советском районе мать рискнула жизнью ребенка
15 января на улице Фокина в Советском районе Брянска едва не произошла трагедия: мать с сыном едва не угодила под колеса автомобиля, видеорегистратор зафиксировал случившееся на видео.
Запись опубликована в соцсетях. Ролик показывает, как женщина, рискнув своей и жизнью ребенка, прямо перед машиной перебежала проезжую часть в неположенном месте.
По словам очевидцев, подобные истории часто случаются на улице Фокина, горожане неустанно продолжают нарушать правила дорожного движения.
Фото - кадр с видео.
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