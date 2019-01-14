В Дятькове оштрафовали частную медклинику

Руководителя ООО «Инклиник» привлекли к административной ответственности за нарушение закона о защите прав потребителей.

Как выяснил во время проверки районный прокурор, в 2018 году между медицинской организацией и гражданами заключались договоры на оказание платных медицинских услуг.

Изучив их, специалисты выяснили, что в документах не предусмотрена ответственность сторон за невыполнение условий договора.

«Отсутствие в договоре на оказание платных медицинских услуг ответственности за невыполнение условий договора влечет нарушение прав потребителей данных услуг», - сообщили в региональной прокуратуре.

Директора медицинской организации оштрафовали на три тысячи рублей по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

В адрес руководителя организации прокурор внес представление.

Акт реагирования рассмотрели и удовлетворили. Нарушения устранены, разработана новая форма договора о платных услугах.