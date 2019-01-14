В Московском микрорайоне Брянска детский сад затапливает фекалиями

16 января в соцсетях появилась информация о том, что территорию одного из детских садиков в Московском микрорайоне затапливает канализация.

На фотографии видно, что грязная вода с фекалиями вытекает из люка и движется в сторону дошкольного учреждения.

«В Московском микрорайоне канализация течёт на территорию детского сада», - поделился автор Владимир Ганевич.

Пользователи, увидев на снимке ситуацию, пришли в негодование от бездействия коммунальщиков.

«И будет течь. Это же не горадминистрация!» - прокомментировала Наталья Шеголева.

«Нормально! Все лучшее детям», - добавил Дмитрий Петров.