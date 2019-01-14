В Московском микрорайоне Брянска детский сад затапливает фекалиями
16 января в соцсетях появилась информация о том, что территорию одного из детских садиков в Московском микрорайоне затапливает канализация.
На фотографии видно, что грязная вода с фекалиями вытекает из люка и движется в сторону дошкольного учреждения.
«В Московском микрорайоне канализация течёт на территорию детского сада», - поделился автор Владимир Ганевич.
Пользователи, увидев на снимке ситуацию, пришли в негодование от бездействия коммунальщиков.
«И будет течь. Это же не горадминистрация!» - прокомментировала Наталья Шеголева.
«Нормально! Все лучшее детям», - добавил Дмитрий Петров.
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