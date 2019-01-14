Около брянской городской поликлиники №9 образовалось «месиво» из снега

Жители Брянска не перестают удивляться тому, в каком состоянии в связи с неблагоприятной погодой находятся дороги и пешеходные территории, и продолжают опубликовывать в соцсетях соответствующие фотографии.

16 января в одной из групп появились снимки снежной «каши» около городской поликлиники №9 на улице Ульянова.

«Скорые подъехать не могут, а таксисты высаживают больных с костылями возле проезжей части, не доезжая до самой поликлиники. Идите на костылях как хотите. Жаль, что не успела запечатлеть этот факт сразу. Фото сняла только на следующий день», - поделилась Юлия Ковалишина и добавила, что в новостях показывают только позитив, мол, техника и коммунальщики активно убирают снег.

«Такое месиво абсолютно везде сейчас. Такое впечатление, что жители Брянска в первый раз увидели «кашу», и из-за этого жизнь остановилась. Так, может, стоит выйти и расчистить свою прилегающую территорию», - прокомментировал Сергей Пономарев.

«Может, тогда не платить зарплату коммунальщикам?» - спросил Евгений Шилин.

«Пусть вернут мне мои налоги, и я пойду сам чистить перед своим домом», - заметил пользователь Dem +.

Напомним, в Бежицком районе перед зданием полиции насыпало по пояс снега.