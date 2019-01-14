В Брянской области определили 68 мест для крещенских купаний

Православные христиане Брянской области в ночь с 18 на 19 января отметят один из главных праздников – Крещение Господне, в регионе для этого уже подготовили места для купания.

В районах и городах оборудовали 68 купелей на водоемах.

По утверждению пресс-службы Правительства Брянской области, в местах для купания будут дежурить сотрудники МЧС, работники Государственной инспекции по маломерным судам, водолазы и спасатели. Безопасность и правопорядок обеспечат полицейские. В каждом оборудованном месте будут дежурить медицинские работники.