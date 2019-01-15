В соцсети опубликовали фото Стародубской больницы, похожей на сарай
16 января жители Стародуба разместили в соцсетях фотографии районной больницы, пребывающей в ужасном состоянии, и пожаловались на условия, в которых вынуждены лечиться пациенты.
На фото, по словам автора, изображен интерьер одной из палат неврологического отделения: есть здесь и порванный линолеум на полу, и поломанные тумбочки, старые кровати, двери и стены.
«Вот в таких условиях пациенты проходят реабилитацию после тяжелейших инсультов, и это в основном пожилые люди», - поделился анонимный очевидец.
Пользователи, увидев снимки, пришли в шок и оставили соответствующие комментарии.
«Это больше похоже на бомжатник, чем на больницу», - подчеркнула Дарья Пастухова.
Однако некоторые заступились за чиновников, намекнув на то, что элементарный ремонт и соблюдение чистоты не требует много средств.
«Полы помыть, занавески повесить, и шик, блеск, красота! Чиновники вам не «золотые рыбки», - порекомендовала Татьяна Перец.
«Плесень выводится медным купоросом, но, как правило, старый линолеум выбрасывается и обрабатываются полы», - добавила Анна Статкевич.
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