В соцсети опубликовали фото Стародубской больницы, похожей на сарай

16 января жители Стародуба разместили в соцсетях фотографии районной больницы, пребывающей в ужасном состоянии, и пожаловались на условия, в которых вынуждены лечиться пациенты.

На фото, по словам автора, изображен интерьер одной из палат неврологического отделения: есть здесь и порванный линолеум на полу, и поломанные тумбочки, старые кровати, двери и стены.





«Вот в таких условиях пациенты проходят реабилитацию после тяжелейших инсультов, и это в основном пожилые люди», - поделился анонимный очевидец.

Пользователи, увидев снимки, пришли в шок и оставили соответствующие комментарии.

«Это больше похоже на бомжатник, чем на больницу», - подчеркнула Дарья Пастухова.

Однако некоторые заступились за чиновников, намекнув на то, что элементарный ремонт и соблюдение чистоты не требует много средств.

«Полы помыть, занавески повесить, и шик, блеск, красота! Чиновники вам не «золотые рыбки», - порекомендовала Татьяна Перец.

«Плесень выводится медным купоросом, но, как правило, старый линолеум выбрасывается и обрабатываются полы», - добавила Анна Статкевич.