В Брянскую область вернулась оттепель

Видео и фото с места аварии в сети опубликовали очевидцы.

Тело женщины с отрубленной головой обнаружено в одном из домов в деревне Козловка.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Автомобилист просит помощи в поиске информации о пропавшей машине.

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Ветер юго-западный 4-9 м/с и южный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Кроме этого, сообщили в управлении МЧС региона, днем ожидается мокрый снег.

Ночью 17 января столбик термометра в Брянске и области опускался до 11 градусов мороза, днем же, обещают синоптики, воздух должен прогреться до +1.

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