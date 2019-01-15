В Брянске замечен «мегапарковщик»
В областном центре 17 января местные жители заметили очередного «автохама», припарковавшего свой Mersedes прямо поперек пешеходной дорожки у многоэтажки.
История произошла на проспекте Станке Димитрова 67. На снимке видно, что вдоль тротуара стоит множество машин, и только один владелец оставил транспорт так, что прохожим из-за него приходится идти по сугробам.
«Станке Димитрова 67. Мегапарковщик», - поделилась Юлия Давыдова.
Фото этого вопиющего факта вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсетей.
«Добрые» брянцы посоветовали автору снять колеса «мегапарковщику».
«Я бы колесо снял», - прокомментировал Анатолий Болобонов.
«Теперь понятно, кто виновник того, что половина Брянска однажды утром обнаружила, что нет колес», - написала Ольга Макарова.
Среди пользователей нашлись и те, кто защитил «автохама», мол, он не виноват, поскольку, из-за нерасчищенных дорог машины ставить некуда.
«Если бы чистили дороги, было бы где ставить машины», - заметила Ольга Снегирь.
«Так машины со дворов не убирают! Хотя периодически висят объявления с просьбой убрать машины для очистки дворов. Сзади дома есть платная парковка, но здесь удобнее», - объяснила Ольге Юля Давыдова.
А вот Александра Никольская порекомендовала автору обратиться с этим снимком в ГАИ.
«Вызови ГАИ. Они научат, как правильно», - порекомендовала Александра.
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