В Брянске замечен «мегапарковщик»

В областном центре 17 января местные жители заметили очередного «автохама», припарковавшего свой Mersedes прямо поперек пешеходной дорожки у многоэтажки.

История произошла на проспекте Станке Димитрова 67. На снимке видно, что вдоль тротуара стоит множество машин, и только один владелец оставил транспорт так, что прохожим из-за него приходится идти по сугробам.

«Станке Димитрова 67. Мегапарковщик», - поделилась Юлия Давыдова.

Фото этого вопиющего факта вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсетей.

«Добрые» брянцы посоветовали автору снять колеса «мегапарковщику».

«Я бы колесо снял», - прокомментировал Анатолий Болобонов.

«Теперь понятно, кто виновник того, что половина Брянска однажды утром обнаружила, что нет колес», - написала Ольга Макарова.

Среди пользователей нашлись и те, кто защитил «автохама», мол, он не виноват, поскольку, из-за нерасчищенных дорог машины ставить некуда.

«Если бы чистили дороги, было бы где ставить машины», - заметила Ольга Снегирь.

«Так машины со дворов не убирают! Хотя периодически висят объявления с просьбой убрать машины для очистки дворов. Сзади дома есть платная парковка, но здесь удобнее», - объяснила Ольге Юля Давыдова.

А вот Александра Никольская порекомендовала автору обратиться с этим снимком в ГАИ.

«Вызови ГАИ. Они научат, как правильно», - порекомендовала Александра.