В стародубской стоматполиклинике произошел вопиющий случай

Жительница Стародуба пожаловалась в соцсетях на врача местной стоматологической поликлиники, которая отказалась осмотреть без очереди двухлетнего малыша с сильной зубной болью.

Автор поста Галина Голтелова написала, что стала свидетелем ужасной ситуации, плач стоял на все медучреждение, и молодая мама никак не могла успокоить своего сына. Больше всего поразил момент, когда медик спросила у нее, мол, брала ли она талон на прием.

«Идите - записывайтесь. У меня 5 человек. Освобожусь приму», - ответила врач.

Люди, стоявшие в очереди и пропускавшие вперед маму с ребенком, были в шоке.

К счастью, ситуация успешно завершилась. Малыша осмотрела другая специалистка Татьяна Петроченко.

Пользователи сети, прочитав информацию, посоветовали пожаловаться в профильную инстанцию.

«Детей, наверное, нет своих и не знает, как это, когда у своего родного человечка что-то болит, ребенку 2 годика. И причём эта женщина - заведующая этим отделением», - написала Галина Голтелова.

«Кошмар. Не дай бог с таким столкнуться! Тут взрослый терпеть не может, а это ребенок!» - добавила Юлий Волкова.

«Напишите это в разделе жалобы на сайте napriem.info», - порекомендовала Елена Гарбуз.