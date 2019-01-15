В стародубской стоматполиклинике произошел вопиющий случай
Жительница Стародуба пожаловалась в соцсетях на врача местной стоматологической поликлиники, которая отказалась осмотреть без очереди двухлетнего малыша с сильной зубной болью.
Автор поста Галина Голтелова написала, что стала свидетелем ужасной ситуации, плач стоял на все медучреждение, и молодая мама никак не могла успокоить своего сына. Больше всего поразил момент, когда медик спросила у нее, мол, брала ли она талон на прием.
«Идите - записывайтесь. У меня 5 человек. Освобожусь приму», - ответила врач.
Люди, стоявшие в очереди и пропускавшие вперед маму с ребенком, были в шоке.
К счастью, ситуация успешно завершилась. Малыша осмотрела другая специалистка Татьяна Петроченко.
Пользователи сети, прочитав информацию, посоветовали пожаловаться в профильную инстанцию.
«Детей, наверное, нет своих и не знает, как это, когда у своего родного человечка что-то болит, ребенку 2 годика. И причём эта женщина - заведующая этим отделением», - написала Галина Голтелова.
«Кошмар. Не дай бог с таким столкнуться! Тут взрослый терпеть не может, а это ребенок!» - добавила Юлий Волкова.
«Напишите это в разделе жалобы на сайте napriem.info», - порекомендовала Елена Гарбуз.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в 2019 году День охраны труда. Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи, а также техническую документацию и соответствие выполняемых работ ее требованиям;удостоверения о проверке знаний,
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.