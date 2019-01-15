В Брянске нарушители ПДД не смогут водить маршрутки
16 января на первом в 2019 году заседании комитета областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности обсудили поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», который предложил прокурор области Александр Войтович.
Документ разработали для того, чтобы определить дополнительные меры обеспечения безопасности перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в регионе.
В проекте предлагают досрочно прекращать действия свидетельства на маршрут, если водители не будут придерживаться Правил дорожного движения.
Самые серьезные нарушения в документе - регулярный уход микроавтобусов с маршрутов, за рулем в нетрезвом виде, превышение скорости.
Кроме этого, прокурор хочет, чтобы ввели запрет пассажирских перевозок водителям с уголовной ответственностью.
Депутаты поддержали инициативу и приняли закон в первом чтении. Для воплощения задуманного создали рабочую группу.
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