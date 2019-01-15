В Брянске нарушители ПДД не смогут водить маршрутки

16 января на первом в 2019 году заседании комитета областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности обсудили поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», который предложил прокурор области Александр Войтович.

Документ разработали для того, чтобы определить дополнительные меры обеспечения безопасности перевозок пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в регионе.

В проекте предлагают досрочно прекращать действия свидетельства на маршрут, если водители не будут придерживаться Правил дорожного движения.

Самые серьезные нарушения в документе - регулярный уход микроавтобусов с маршрутов, за рулем в нетрезвом виде, превышение скорости.

Кроме этого, прокурор хочет, чтобы ввели запрет пассажирских перевозок водителям с уголовной ответственностью.

Депутаты поддержали инициативу и приняли закон в первом чтении. Для воплощения задуманного создали рабочую группу.