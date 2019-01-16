У брянских собственников отобрали 100 гектаров земли

В 2018 году сотрудники брянского Россельхознадзора провели 1067 мероприятий на тему соблюдения земельного законодательства, в том числе Брянской области – 593, в Смоленской – 474.

В двух регионах провели 209 плановых, 760 внеплановых и 42 плановых осмотра, 46 административных обследований, а также три мероприятия по ст. 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и сеь административных расследований.

За это время специалисты обследовали 300,8 тыс гектаров сельскохозяйственных земель. На площади 8,82 тыс гектаров выявили нарушения. В связи с этим завели 1067 административных дел по различным статьям КоАП РФ.

Больше всего нарушений – 430 - было связано с невыполнением обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от зарастания; 401 факт - с неисполнением в срок законных предписаний надзорного органа; 87 случаев - с неиспользованием земель для сельхозпроизводства.

В результате проверок специалисты выдали 892 предписания о нарушениях земельного закона.

В суды общей юрисдикции на рассмотрение передали 436 административных дел. Наложено штрафов на 12,1 млн рублей.

Согласно 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в 4-х случаях штрафы заменили на предупреждения.

В 2018 году ввели в сельскохозяйственный оборот около 7,7 тыс гектаров сельскохозяйственных земель, в том числе в Брянской области – 4,2 тыс га, в Смоленской – 3,5 тыс гектаров.

В уполномоченные региональные органы власти обеих областей направили 18 материалов для инициирования изъятия земельных участков из собственности у недобросовестных землепользователей площадью 497 гектаров. Согласно решениям судов изъяли 8 земельных участков площадью 169 гектаров, в том числе три - общей площадью 107,83 га в Брянской и пять участков площадью 60,8 га в Смоленской области.