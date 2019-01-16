В стародубском медцентре нарушили права людей с ограниченными возможностями
Руководителю стародубского ООО «Столичная диагностика» досталось за нарушение требований закона о социальной защите инвалидов; прокуратура района возбудила в отношении него административное производство.
Как показала проверка, при входе в медцентр нет поручней вдоль пандуса, которые бы обеспечивали беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.
«Административное производство завели по ст. 9. 13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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