В стародубском медцентре нарушили права людей с ограниченными возможностями

Руководителю стародубского ООО «Столичная диагностика» досталось за нарушение требований закона о социальной защите инвалидов; прокуратура района возбудила в отношении него административное производство.

Как показала проверка, при входе в медцентр нет поручней вдоль пандуса, которые бы обеспечивали беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.

«Административное производство завели по ст. 9. 13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.