В Володарском районе завод выбрасывает в атмосферу вредные вещества
Прокурор подал в Володарской райсуд иск на АО «Термотрон-Завод», причина – у предприятия не было разрешительных документов.
Как выяснилось во время проверки, завод, эксплуатирующий источники загрязнения атмосферы - литейный цех, обрубной участок, и камера дробления - осуществляет производственную деятельность, не имея для этого разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
Суд обязал предприятие получить разрешительные документы.
В конце декабря 2018 года ответчик исполнил решение суда и получил соответствующее разрешение.
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