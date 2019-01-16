В Севском районе обнаружили бесхозные памятники погибшим при защите Отечества воинам

Прокуратура Севска подала в суд иск на местную администрацию, которая не позаботилась о расположенных на территории района памятниках погибшим при защите Отечестве воинам.

Как выяснилось, на монументы танковому экипажу в поселке Косицы, «Журавли» в Стрелецкой Слободе, холм Славы, расположенный на 481 км автодороги М-3 «Украина», стела 250 лет Севскому пехотному полку на площади Октябрьской революции Севска право муниципальной собственности не зарегистрировано.

Суд обязал администрацию зарегистрировать такое право. Кроме этого, было подано заявление в региональный орган охраны объектов культурного наследия о включении названных объектов в единый государственный реестр объектов, обладающих признаками культурного наследия.