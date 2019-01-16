Жители поселка Мичуринский оказались в снежном плену
Дороги в поселок Мичуринский занесло снегом, об этом сообщила в соцсетях Галина Гузеева, жительница Брянской области, которая не смогла отвезти детей в школу и детский садик.
Чтобы не быть голословной, женщина опубликовала фотографию своего сына, который стоит почти по пояс в снегу – именно так, утверждает Галина, замело проезжую часть. Коммунальщики совсем забыли о дороге в этот поселок.
«Не проехали в гимназию и садик. Мичуринская администрация не чистит дороги, сидим в снегах (фото сделали вчера в 23.00). Время 11.20 - актуально до сих пор», - поделилась Гузеева.
Пользователи, увидев снимок, пошутили по этому поводу.
«В сугроб забрался и до гимназии бы добрался», - сообщила Ксения Белова.
«На лыжи и вперед», - порекомендовал Алексей Поляков.
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