Жители поселка Мичуринский оказались в снежном плену

Дороги в поселок Мичуринский занесло снегом, об этом сообщила в соцсетях Галина Гузеева, жительница Брянской области, которая не смогла отвезти детей в школу и детский садик.

Чтобы не быть голословной, женщина опубликовала фотографию своего сына, который стоит почти по пояс в снегу – именно так, утверждает Галина, замело проезжую часть. Коммунальщики совсем забыли о дороге в этот поселок.

«Не проехали в гимназию и садик. Мичуринская администрация не чистит дороги, сидим в снегах (фото сделали вчера в 23.00). Время 11.20 - актуально до сих пор», - поделилась Гузеева.

Пользователи, увидев снимок, пошутили по этому поводу.

«В сугроб забрался и до гимназии бы добрался», - сообщила Ксения Белова.

«На лыжи и вперед», - порекомендовал Алексей Поляков.