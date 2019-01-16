В Брянске замечен мужчина в костюме Адама с лыжными палками в руках
В одном из дворов областного центра местная жительница запечатлела на видео необычную ситуацию – мужчина в чем мать родила пару кругов проехался по снежной дороге, держа в руках лыжные палки.
Шоу, которое устроил нудист, развеселило брянцев, и они кричали ему вслед, давая рекомендации.
«Проиграл в карты. Брянск - такой Брянск», - поделилась Анжелика Борисова.
«Мужик! Карточный долг - святое», - прокомментировал пользователь Руслан-Александрович Цимбалист.
«Ну, холодно же, бедный мужчина!» - добавила Юлия Белка.
Некоторым пользователям такая выходка не пришлась по душе, и они назвали ситуацию позором.
Напомним, голый брянец устроил на морозе странное закаливание.
Фото - кадр видео.
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