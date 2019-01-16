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В Брянске замечен мужчина в костюме Адама с лыжными палками в руках

Опубликовано Сегодня, 16:06

В одном из дворов областного центра местная жительница запечатлела на видео необычную ситуацию – мужчина в чем мать родила пару кругов проехался по снежной дороге, держа в руках лыжные палки.

Шоу, которое устроил нудист, развеселило брянцев, и они кричали ему вслед, давая рекомендации.

«Проиграл в карты. Брянск - такой Брянск», - поделилась Анжелика Борисова.

«Мужик! Карточный долг - святое», - прокомментировал пользователь Руслан-Александрович Цимбалист.

«Ну, холодно же, бедный мужчина!» - добавила Юлия Белка.

Некоторым пользователям такая выходка не пришлась по душе, и они назвали ситуацию позором.

Напомним, голый брянец устроил на морозе странное закаливание.

 

 

Фото - кадр видео.

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