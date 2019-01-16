В Брянске на улице Фокина образовались ледяные «руины»

Жители Брянска, несмотря на то, что коммунальщики активно продолжают чистить город от снега, наледи и сосулек, не перестают возмущаться: то им страшно ходить под крышами домов, то их не устраивает «каша» на тротуарах и проезжих частях; и вот сегодня, 18 января, брянцы пожаловались на ледяные «руины» на улице Фокина.

Речь идет о территории у дома №83. На опубликованной фотографии запечатлены огромные глыбы снега и льда, которые работники коммунальных служб только что сбили с крыш и не успели убрать с тротуара.

«Возмущению нет предела, ходить по тротуарам города невозможно. Даже в центре города полное безобразие. Сегодня пришлось пройти возле дома по Фокина, 83 - вот такая картина», - пожаловалась Татьяна Ященко.

«Весь день наблюдаю, как с крыш домов падают глыбы снега и льда. Люди, как в квесте, отворачиваются и идут дальше. Будьте осторожны!» - прокомментировала Екатерина Рубанова.

«Судный день начался», - добавил Ростислав Кулешов.

Некоторые местные жители решили защитить коммунальщиков от недовольных земляков.

«Вы же кричали, что надо сосульки сбить, их сбили. Опять что-то не нравится!» - написал Павел Антоненков.

«А как вы хотели? Коммунальщики молодцы! С раннего утра сбивали сосульки и наледь на крыше с нашего дома. Внизу был смотрящий, что б никого не задеть, а сейчас чистит дворник! Это мой магазин! Мой дворник все убрал у магазина. Я премировала ее!! А вот далее пусть ЖЭО позаботиться. А вы хотели, чтоб сосульки и наледь на голову упали?» - сообщила Ольга Сафонова.