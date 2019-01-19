В Фокинском районе руководитель фирмы задолжал сотрудникам более 800 тыс рублей

Директора фирмы ООО «Пересветспецстрой» привлекли к административной ответственности за нарушение трудовых прав подчиненных.

В прокуратуру Фокинского района обратились работники указанного предприятия, сообщив о том, что 14 сотрудникам за октябрь и ноябрь 2018 года не выплатили 865 тыс рублей.

Прокурор направил в суд заявления о взыскании начисленных денег, а также потребовал от работодателя устранить нарушения и внес его адрес представление согласно ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Выяснилось, что директор фирмы ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.