Жители села Глинное ходят в райцентр пешком

Прокурор внес представление на главу администрации Навлинского района за то, что тот не организовал транспортное обслуживание населения деревни Глинное.

В селе Глинное Салтановского сельского поселения проживает 87 человек, все они ходят в райцентр пешком, поскольку автобусные перевозки прекратились с 2013 ода.

Перевозка граждан по маршруту Навля – Глинное возможна лишь легковым такси.

В представлении прокурор требует от главы администрации района устранить нарушения.