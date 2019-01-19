Жители села Глинное ходят в райцентр пешком
Прокурор внес представление на главу администрации Навлинского района за то, что тот не организовал транспортное обслуживание населения деревни Глинное.
В селе Глинное Салтановского сельского поселения проживает 87 человек, все они ходят в райцентр пешком, поскольку автобусные перевозки прекратились с 2013 ода.
Перевозка граждан по маршруту Навля – Глинное возможна лишь легковым такси.
В представлении прокурор требует от главы администрации района устранить нарушения.
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