В Новозыбкове ликвидировали более 16 тонн шампиньонов

Сотрудники ДПС и Брянской таможни на ППУ «Красный Камень» оставили грузовик, на котором перевозили грибы из Беларуси.

Продукцию передали на предприятие «Арт-Сервис Клинцы» специалистам Россельхознадзора, которые выяснили, что в транспорте находились шампиньоны неизвестного происхождения без документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность.

18 января на территории «ООО Управляющей Компании» ТБО «Ратово» Новозыбковского района согласно Положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза уничтожили более 16 тонн шампиньонов.

Товар ликвидировали путем захоронения после предварительного измельчения.