В Новозыбкове ликвидировали более 16 тонн шампиньонов
Сотрудники ДПС и Брянской таможни на ППУ «Красный Камень» оставили грузовик, на котором перевозили грибы из Беларуси.
Продукцию передали на предприятие «Арт-Сервис Клинцы» специалистам Россельхознадзора, которые выяснили, что в транспорте находились шампиньоны неизвестного происхождения без документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность.
18 января на территории «ООО Управляющей Компании» ТБО «Ратово» Новозыбковского района согласно Положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза уничтожили более 16 тонн шампиньонов.
Товар ликвидировали путем захоронения после предварительного измельчения.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.