Чиновники Володарского района оставили инвалида без квартиры

Прокуратура Володарского района помогает отстоять права 25-летнему инвалиду второй группы, которому не дают положенное по закону жилье.

Как выяснил прокурор, у парня серьезное заболевание, входящее в перечень тяжелых форм хронических недугов, при которых совместное нахождение граждан в одной квартире невозможно.

В связи с этим прокуратура подал в суд иск на Брянскую городскую администрацию об обязании чиновников предоставить молодому человеку жилое помещение в пределах областного центра.

В райсуде требования прокурора признали обоснованными. С этим решением согласился и областной суд, где ответчик (Брянская городская администрация) его обжаловал.

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.