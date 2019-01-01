Брянск в течение года на рекламных баннерах заработал свыше 4 млн рублей
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в 2018 году провело семь аукционов в электронной форме по установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории областного центра.
Торги проводили на 41 свободное рекламное место. Их согласовали со Схемой размещения рекламных конструкций, которая утверждена по Решению Брянского городского Совета народных депутатов в сентябре 2016 года.
По результатам электронных аукционов за прошлый год бюджет города получил 4,2 млн рублей. Минимальная заявленная стоимость отдельных рекламных мест выросла почти в 6 раз, доходя до 450 тысяч рублей.
В 2018 году в областном центре снесли 275 рекламных щитов без разрешительной документации.
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