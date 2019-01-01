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У 2300 брянских водителей отобрали права

Опубликовано Сегодня, 15:37

В течение 2018 года 2392 автомобилиста Брянской области, которые не выполнили свои обязательства по судебным решениям, потеряли право управления транспортом.

Такую меру судебные приставы применяют в том случае, если должники не выполняют требования исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением, а также при взыскании административных штрафов.

Больше всего в разряд пешеходов перешли должники по алиментам - 2 277 человек.

За 2018 год такая категория поспешила оплатить долги на

1 853 млн руб.

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