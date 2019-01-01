В Брянске произошел судебный скандал из-за закрытия «Люксора» в «Аэропарке»

В середине декабря 2018 года в брянском торгово-развлекательном комплексе «Аэропарк» внезапно закрыли кинотеатр «Люксор». На его место пришла «Панорама», которая принадлежит хозяевам ТРЦ Невструевым. По этой причине на днях начался скандальный судебный процесс.

В группе компаний «Люксор» ООО «КиноПром» посчитали незаконным односторонний отказ ООО «Регион ТРЦ» от договора долгосрочной аренды и обратились в суд с исковым заявлением. Кроме этого, федеральная сеть кинотеатров потребовала принять обеспечительные меры. Они собираются использовать арендованное помещение по прямому назначению, сообщает bryansktoday.ru

В Арбитражном суде Брянской области в этом вопросе истцу отказали.

В «Определении об отказе судебного иска» указано, что в качестве третьих лиц проходят временный управляющий Пронюшкин Д.Ю и АО «Риетуму Банка».

Известно, что этот банк – кредитное учреждение из латвийской Риги, которое выдало большой займ компании, инвестировавшей в создание кинотеатра «Люксор».

По словам экспертов, по всей видимости, этот судебный процесс затянется надолго.