На улице Молодежной в Брянске прохожим угрожает опасность
21 января в соцсетях появились фотографии висящего на проводах дерева на улице Молодежной, которое может в любое время упасть на автомобили или проходящих людей.
Автор снимка Максим Савоничев сообщил, пока не случилось беды, решением этой проблемы должны немедленно заняться профильные службы.
«На улице Молодежной на проводах висит дерево, судя по всему, с тех времён, когда оно благополучно решило упасть на проезжающие мимо автомобили или на проходящих людей. Просьба к людям, которые занимаются данными вопросами, обратить на этот факт своё внимание, пока, как говорится, ... не клюнул», - поделился брянец.
«В МЧС хотя бы позвонили, проверено, действует», - порекомендовал Виталий Добров.
«Ну висит себе спокойно и пусть висит. Ну а вообще ТБ - это то место, куда нужно отправлять такие жалобы, однозначно. Здесь помогут», - пошутил Павел Горбов.
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