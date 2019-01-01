В Брянской области в 2018 году обнаружили 39 незаконных свалок

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в прошлом году в двух регионах выявило 115 несанкционированных свалок отходов производства.

Так, в Брянской области специалисты обнаружили 39 подобных мест, в Смоленской – 76. Общая территория – 20, 96 гектаров. Вред, причиненный землям сельхозназначения, составил более 61, 2 млн рублей.

В результате исполнения предписаний надзорного органа ликвидировали 106 несанкционированных свалок на площади восьми гектаров. С помощью проведения рекультивации мест складирования отходов возместили причиненный почве ущерб в размере около 13 млн рублей.

Кроме этого, в течение 2018 года в двух регионах обнаружили 11 фактов порчи земель в результате проведения незаконных работ на площади 11,5 гектаров. Сумма причиненного вреда - 72,5 млн рублей.

Для урегулирования споров в досудебном порядке виновным лицам направили семь претензий на сумму 20,4 млн рублей.

В суды Брянской и Смоленской областей направили 13 исков о возмещении вреда, причиненного в результате нарушений земель, на 54,6 млн рублей. Удовлетворили 13 исковых заявлений на общую сумму 68 млн рублей.

В счет возмещения вреда по решению судов в бюджеты Брянского и Комаричского районов взыскали 792 тыс рублей.

«Путем проведения рекультивации ранее нарушенных земель на площади более 4-х гектаров юридические лица возместили причиненный почве вреда в размере 30 млн рублей», - сообщили в управлении Россельхознадзора.