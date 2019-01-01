Наказан брянский маршрутчик, ехавший на «красный»
Сотрудники брянского ГИБДД привлекли водителя маршрутки, нарушившего правила дорожного движения, к административной ответственности.
Маршрутчику «светит» лишение прав, а также штраф в пять тысяч рублей.
Инцидент произошел 21 января на улице Чернышевского в Володарском районе. На опубликованном в соцсетях ролике видно, что водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора.
Пользователи сети, просмотрев видеозапись, по-разному прокомментировали этот случай.
«Есть интересный парадокс. Если мы сидим не в маршрутке и видим такие вот маневры, мы негодуем и готовы водителя маршрутки разорвать. А если мы сидим в маршрутке, то мы слова водителю не говорим», - заметил Алексей Парасченко.
«На этот перекресток давно пора поставить камеры и постоянный пост ГИБДД. Хотя маршрутчики тут нарушают даже на глазах гайцев, когда те едут справа», - добавил Алексей Соловьев.
«А все дело в том, что он с остановки не перестроится в другой ряд, ему просто никто ни даст, и в итоге пробка на правую полосу. Так что лучше пусть он так проедет, он же никому не помешал в принципе», - написал Алексей Поляков.
Фото - кадр видео.
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