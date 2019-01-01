Наказан брянский маршрутчик, ехавший на «красный»

Сотрудники брянского ГИБДД привлекли водителя маршрутки, нарушившего правила дорожного движения, к административной ответственности.

Маршрутчику «светит» лишение прав, а также штраф в пять тысяч рублей.

Инцидент произошел 21 января на улице Чернышевского в Володарском районе. На опубликованном в соцсетях ролике видно, что водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора.

Пользователи сети, просмотрев видеозапись, по-разному прокомментировали этот случай.

«Есть интересный парадокс. Если мы сидим не в маршрутке и видим такие вот маневры, мы негодуем и готовы водителя маршрутки разорвать. А если мы сидим в маршрутке, то мы слова водителю не говорим», - заметил Алексей Парасченко.

«На этот перекресток давно пора поставить камеры и постоянный пост ГИБДД. Хотя маршрутчики тут нарушают даже на глазах гайцев, когда те едут справа», - добавил Алексей Соловьев.

«А все дело в том, что он с остановки не перестроится в другой ряд, ему просто никто ни даст, и в итоге пробка на правую полосу. Так что лучше пусть он так проедет, он же никому не помешал в принципе», - написал Алексей Поляков.

Фото - кадр видео.