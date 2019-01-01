Студенты клинцовского техникума учились без учебников
Прокуратура Клинцов подала в суд иск на департамент образования и науки Брянской области и «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева», которые нарушили права студентов.
Как показала проверка, в учебном заведении не хватало 1500 экземпляров литературы по разным дисциплинам.
Поскольку библиотечный фонд образовательного учреждения не укомплектован необходимым количеством книг, прокурор города потребовал устранить нарушения и внес директору техникума представление.
Во время повторной проверки выяснилось, что студентов так и не обеспечили необходимым количеством учебников.
«В итоге прокурор обратился в суд с иском об обязании Департамента образования и науки Брянской области выделить денежные средства для данных целей и об обязании ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» укомплектовать филиал техникума литературой», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд требования прокурора удовлетворил.
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