В Брянске на 142 км железнодорожной станции Орджоникидзеград ограничат проезд

Мужчине грозит до восьми лет колонии.

На улице Луговой в поселке Стабна пламя охватило строение частной бани.

ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя женщина, произошло в Рославле во втором часу дня 21 января.

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Причина – путевые работы на железнодорожном переезде. Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, движение будет осуществляться только по одной полосе.

Движение автотранспортных средств на железнодорожном переезде 142 км станции Орджоникидзеград в Брянске ограничили с 22 по 25 января.

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