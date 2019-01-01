Советский район Брянска останется без воды

24 января жители Советского района Брянска просидят целый день без холодной воды.

Как сообщил городской водоканал, отключение продлится с девяти утра до четырех дня.

Причина – плановые работы по замене запорной арматуры на водопроводной сети. В связи с этим воды не будет в жилых домах и нежилых помещениях по улице Бежицкой от дома №17 до №120.

Напомним, 17 января отключение было в домах на улицах Костычева и Крахмалева.