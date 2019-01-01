В Брянске был замечен «морж»
22 января по улицам областного центра ходил очередной закаленный парень, этот факт вызвал обсуждение в соцсетях.
На снимке видно, что молодой человек в шортах и футболке не спеша прогуливается по одному из брянских дворов, ни чуть не съежившись от холода.
«Закалка брянская», - поделилась Мария Родикова.
Пользователи, как обычно, развили разные версии такой прогулки. Одни уверенно утверждали, что на такое может решиться только тот, кто находится под воздействием алкоголя. Другие шутили, что у человека нет денег на верхнюю одежду, поскольку в стране кризис. Еще одни заверили, мол, это студент, который рассчитался за сессию.
Были и другие варианты.
«Может, он ипотеку только отдал!» - прокомментировал Алексей Горелый.
«Просто, муж вернулся с командировки раньше времени», - пошутила пользователь Елена.
«Да, просто, водитель большегруза до магазина вышел!» - добавил Георгий Чесноков.
«Брянские мужики настолько суровые, что даже суровее, чем Челябинские мужики!» - написал Максим Горбачёв.
«После первого дня в тренажёрном зале», - сообщил более реальную версию Владимир Ломакин.
Напомним, брянцев удивил гуляющий по двору полуобнаженный парень.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
С 20 января пассажиры поездов дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") смогут приобрести билеты по невозвратным тарифам. Совершить поездку по невозвратному билету можно будет с 19 апреля.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.