В Брянске был замечен «морж»

22 января по улицам областного центра ходил очередной закаленный парень, этот факт вызвал обсуждение в соцсетях.

На снимке видно, что молодой человек в шортах и футболке не спеша прогуливается по одному из брянских дворов, ни чуть не съежившись от холода.

«Закалка брянская», - поделилась Мария Родикова.

Пользователи, как обычно, развили разные версии такой прогулки. Одни уверенно утверждали, что на такое может решиться только тот, кто находится под воздействием алкоголя. Другие шутили, что у человека нет денег на верхнюю одежду, поскольку в стране кризис. Еще одни заверили, мол, это студент, который рассчитался за сессию.

Были и другие варианты.

«Может, он ипотеку только отдал!» - прокомментировал Алексей Горелый.

«Просто, муж вернулся с командировки раньше времени», - пошутила пользователь Елена.

«Да, просто, водитель большегруза до магазина вышел!» - добавил Георгий Чесноков.

«Брянские мужики настолько суровые, что даже суровее, чем Челябинские мужики!» - написал Максим Горбачёв.

«После первого дня в тренажёрном зале», - сообщил более реальную версию Владимир Ломакин.

Напомним, брянцев удивил гуляющий по двору полуобнаженный парень.