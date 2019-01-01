В Клинцах хозяин обрек пса на гибель
На днях в городе Клинцы произошла грустная история: один из местных жителей привязал свою собаку к столбу и оставил умирать.
Животное вовремя заметили прохожие и спасли. По словам неравнодушной Натальи, отвязать собаку от столба было не так просто, поскольку она рычала и никого не хотела подпускать к себе, сообщил сайт bryansknovosti.ru.
Жительница Клинцов говорит, что, по всей видимости, пес еще надеялся, что хозяин его заберет, поэтому преданно ждал и ни к кому не хотел идти.
Через время к животному нашли подход и отвезли в ветклинику. В данный момент для него ищут нового владельца.
Напомним, 21 января в поселке Супонево спасли раненую собаку.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
В 2018 году в Брянском регионе Московской железной дороги перевозки пассажиров поездами дальнего следования превысили 1,25 млн человек. Брянцы стали активнее приобретать билеты на пассажирские поезда через интернет с услугой электронной регистрации – в 2018 году число таких пассажиров составило 536 тыс. человек, что на 37% больше, чем в 2017 году.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.