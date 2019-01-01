В Клинцах хозяин обрек пса на гибель

На днях в городе Клинцы произошла грустная история: один из местных жителей привязал свою собаку к столбу и оставил умирать.

Животное вовремя заметили прохожие и спасли. По словам неравнодушной Натальи, отвязать собаку от столба было не так просто, поскольку она рычала и никого не хотела подпускать к себе, сообщил сайт bryansknovosti.ru.

Жительница Клинцов говорит, что, по всей видимости, пес еще надеялся, что хозяин его заберет, поэтому преданно ждал и ни к кому не хотел идти.

Через время к животному нашли подход и отвезли в ветклинику. В данный момент для него ищут нового владельца.

Напомним, 21 января в поселке Супонево спасли раненую собаку.