В Брянске снова вернули запрет на рекламу пива

Брянский филиал антимонопольной службы сообщил о том, что с 1 января 2019 года завершилось действие разрешения на рекламу пива в определенных местах, которые были установлены перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018.

Теперь эту информацию, как и обо всех спиртных напитках, нельзя размещать в периодических изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок), а также на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

Кроме этого, «подобную рекламу нельзя устанавливать в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений во время проведения официальных мероприятий рекламы средств индивидуализации юридического лица, который является производителем пива и напитков, изготавливаемых его основе, средств индивидуализации производимых им товаров в виде словесных обозначений, содержащих исключительно наименование производимой им продукции или наименование производителя - юридического лица», - сообщили на сайте УФАС по Брянской области.