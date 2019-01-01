В Брянске снова вернули запрет на рекламу пива
Брянский филиал антимонопольной службы сообщил о том, что с 1 января 2019 года завершилось действие разрешения на рекламу пива в определенных местах, которые были установлены перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018.
Теперь эту информацию, как и обо всех спиртных напитках, нельзя размещать в периодических изданиях, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок), а также на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
Кроме этого, «подобную рекламу нельзя устанавливать в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений во время проведения официальных мероприятий рекламы средств индивидуализации юридического лица, который является производителем пива и напитков, изготавливаемых его основе, средств индивидуализации производимых им товаров в виде словесных обозначений, содержащих исключительно наименование производимой им продукции или наименование производителя - юридического лица», - сообщили на сайте УФАС по Брянской области.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
В 2018 году в Брянском регионе Московской железной дороги перевозки пассажиров поездами дальнего следования превысили 1,25 млн человек. Брянцы стали активнее приобретать билеты на пассажирские поезда через интернет с услугой электронной регистрации – в 2018 году число таких пассажиров составило 536 тыс. человек, что на 37% больше, чем в 2017 году.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.