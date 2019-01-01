В Жуковском районе доведут до ума физкультурно-оздоровительный комплекс

В Жуковке возьмутся за недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс, об этом стало известно 23 января во время рабочей встречи губернатора Александра Богомаза с руководством района.

Глава Жуковской райадминистрации Андрей Давиденко сообщил, что объект уже много лет находится в незавершенном виде, хотя ранее планировалось создать в нем спортивный зал и бассейн.

В свою очередь губернатор сообщил, что необходимые для этого средства выделят.