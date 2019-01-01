В Белых Берегах под окнами многоквартирного дома появилась помойка
Территория около многоквартирного дома №7а по улице Строителей удивила жителей поселка Белые Берега своей «красотой» - прямо под окнами появилась помойка, соответствующее фото в соцсетях опубликовали очевидцы.
Местная жительница Галина Маширова рассказала, что это первая мусорка в этом году. По следам на снегу, заверила она, понятно, что гнилые овощи бросали с балкона.
«Люди, если вы считаете нормальным выбросить свои гнилые овощи с балкона, то почему бросаете соседям под окна? Или снова Путин виноват, что мы в грязи живём?» - спросила автор поста.
Администратор паблика, где опубликована информация, объяснил, что по поводу образовавшейся свалки провели расследование и выяснили, что куски капусты никто с окон и балконов не бросал. Оказывается, неизвестные не донесли мешок с гнилыми отходами до мусорного контейнера.
«Анализируя разброс осколков капусты сорта (Белокочанная), прошлогоднего урожая, мы пришли к выводу, что «метания» овощей с высоты, скорее всего, не происходило по причине отсутствия очагов проникновения в снежную массу, а была она расчленена на земле, так как рядом расположена теплотрасса, что, как правило, подразумевает наличие рядом с ней популяции бомжей или собак. По заверению зоологов, принимающих участие в расследовании, было установлено, что в рацион питания не тех и не других она не входит. Так что, скорее всего, баул с овощами кто-то не донёс до мусорного бочка, бросив его в снег. В свою очередь, вышеприведенные элементы по привычке потренировались в сортировке мусора, подталкиваемые грядущей мусорной реформой, но так как капуста им не интересна, то и брошена она была тут же, оскверняя девственную белизну дворового пейзажа улицы Строителей», - ответил в насмешливой форме представитель паблика.
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