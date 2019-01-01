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Аэропорт Брянска в 2019 году собирается запустить рейсы в Турцию

Опубликовано Сегодня, 16:27

Международный аэропорт «Брянск» планирует в 2019 году открыть рейсы во многие российские курортные города, а также Турцию.

Так, с 1 марта 2019 два раза в неделю будут летать самолеты из Брянска в Краснодар. С 1 мая два раза в Сочи и один в Минеральные Воды.

С конца мая раз в десять дней  планируется транспорт в Анталию.

«В связи с большим количеством вопросов по рейсам в Симферополь, ведется работа и в этом направлении», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

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