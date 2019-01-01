На улице Семашко в Брянске ограничат проезд автомобилей

Движение автомобилей ограничат в Советском районе Брянска по улице Семашко 24 января.

Речь идет об участке напротив дома №28. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проезд будет закрыт с девяти утра до четырех вечера.

Причина – работы по врезке газопровода.

«Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и при необходимости использовать альтернативные пути объезда», - объяснили в пресс-службе администрации Брянска.