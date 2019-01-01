Заместитель полпреда Президента РФ проверил ход ремонта в Брянском худмузее
Брянский областной художественный музейно-выставочный центр 23 января во время рабочей поездки в регион посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков.
Зам полпреда решил проверить, как проводятся в музее работы, которые еще в августе 2018 года поручил осуществить полномочный представитель Президента Игорь Щеголев. Как известно, полпред тогда посетил учреждение вместе с главой региона Александром Богомазом. Во время августовского визита говорили об оптимизации системы отопления здания, замены освещения. Кроме этого, Щёголев обратил внимание на неиспользуемые помещения.
В течение полугода в музее произошли существенные перемены.
По словам директора департамента культуры Брянской области Елены Кривцовой, в здании успешно заменили систему отопления, радиаторы. Особое внимание уделили освещению музейных залов. Эту работу продолжают и сейчас. Также будет решен вопрос о неиспользуемых помещениях.
«Я прошел по залам, и, конечно же, это как именины сердца, такие впечатления хорошие, радостные. Я историк по образованию, и приятно видеть, как вам удается хранить такие произведения искусства и радовать ими жителей и гостей Брянска», - высоко оценил проделаннуб работу Мурат Зязиков.
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