В Брянске починили главные часы

Специалисты обслуживающей организации 23 января настроили главные городские часы Брянска, которые были установлены в доме на площади Партизан почти 20 лет назад.

Мастер, проводивший настройку механизма, рассказал о ремонте. По его словам, иногда случались скачки напряжения, иногда часы замерзали.

«Приходилось снимать механизм и забирать на производство, отогревать его и настраивать по-новому. Такое бывает в зимнее время года — из-за перепадов температур. В результате образующаяся наледь блокирует механизм, из-за чего часы показывают неверное время», — объяснил специлист.

Электронно-механические часы установили на доме ещё в 2000-х годах специалисты из Пензы. Они состоят из нескольких блоков: коррекции времени, который автоматически подводит его под точное, а также управления двигателями.

Если произойдет перебой с электроснабжением, в системе есть аккумуляторы, позволяющие механизму работать автономно некоторое время — до прибытия специалистов, которым приходится при необходимости счищать снег с циферблата и стрелок, каждая из них весит около 12 кг.

Чтобы часы были точными, специалисты проводят техобслуживание несколько раз в год.