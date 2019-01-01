В Брянске починили главные часы
Специалисты обслуживающей организации 23 января настроили главные городские часы Брянска, которые были установлены в доме на площади Партизан почти 20 лет назад.
Мастер, проводивший настройку механизма, рассказал о ремонте. По его словам, иногда случались скачки напряжения, иногда часы замерзали.
«Приходилось снимать механизм и забирать на производство, отогревать его и настраивать по-новому. Такое бывает в зимнее время года — из-за перепадов температур. В результате образующаяся наледь блокирует механизм, из-за чего часы показывают неверное время», — объяснил специлист.
Электронно-механические часы установили на доме ещё в 2000-х годах специалисты из Пензы. Они состоят из нескольких блоков: коррекции времени, который автоматически подводит его под точное, а также управления двигателями.
Если произойдет перебой с электроснабжением, в системе есть аккумуляторы, позволяющие механизму работать автономно некоторое время — до прибытия специалистов, которым приходится при необходимости счищать снег с циферблата и стрелок, каждая из них весит около 12 кг.
Чтобы часы были точными, специалисты проводят техобслуживание несколько раз в год.
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