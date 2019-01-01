В Брянской области ликвидировали 308 гектаров с опасным сорняком

В течение трех последних лет в Брянской области ликвидировали восемь фитосанитарных зон по повиликам.

Общая площадь этого опасного сорняка составила 308 гектаров. Очаги повилики зарегистрированы в Гордеевском, Брянском, Погарском, Севском, Рогнединском и Трубчевском районах.

По словам специалистов Россельхознадзора, на полях севоборота, в ранее выявленных очагах, повилика отсутствует. На это повлиял тот факт, что сельхозпредприятия используют правильные агротехнические приемы, которые направленные на ликвидацию паразитирующего сорняка. Например, засоренные посевы многолетних трав распахали и засеяли непоражаемыми культурами. Играет роль и качество посевного материала, когда не допускается высев семян без их предварительной проверки.

Теперь повилики чаще встречаются на полевых дорогах, которые являются резервацией карантинного объекта. В таких зонах, уверены специалисты, мероприятия по ликвидации следует продолжать.

Подобная работа позволит в 2020 году сохранить благополучную фитосанитарную обстановку и снять карантин на площади 70 гектаров.