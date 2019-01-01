В Почепе горе-отец задолжал двоим несовершеннолетним детям более 320 тыс рублей

Прокурор Почепского района потребовал взыскать с местного жителя неустойку в 950 тыс рублей, которая образовалась за несвоевременную уплату алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

Иск находится в Почепском райсуде.

В отношении мужчины, который не платил алименты, приставы Брянска исполнительное производство возбудили еще 4 июля 2014 года. Однако с тех пор горе-отец так и не стал давать деньги бывшей супруге на содержание двоих несовершеннолетних детей.

В итоге к 1 октябрю 2018 года он задолжал 323 тыс рублей.