В Злынке построили новую дорогу

Жители Злынки получили новую дорогу по улице Ирины Рубцовой, теперь по ней спокойно могут ездить любые виды транспорта.

Об этом стало известно 24 января во время рабочей встречи главы области Александра Богомаза с руководством Злынковского района.

«На сегодняшний день наказ выполнен, дорога построена, что дает возможность нормально проехать по ней. Данная дорога является еще и направлением автобусного маршрута. Теперь жители удовлетворены», - рассказал в беседе с губернатором глава райадминистрации Александр Грищенко.

Кроме этого, из местного бюджета дополнительно выделили 387 тыс рублей и осуществили ямочный ремонт дорог на площади Свободы, улицах — Северная, Карла Маркса, Советская, Садовая и Красная.

Был приказ по приведению в порядок дороги по улице Новой, но там пока произвели подсыпку щебнем.