Начальника финотдела «Брянсккоммунэнерго» наказали за нарушение закона о закупках

Прокурор города инициировал привлечение начальника финансового отдела Брянской области «Брянсккоммунэнерго» к административной ответственности за нарушение закона о закупках.

Дело находится на рассмотрении в Брянском филиале антимонопольной службы.

«За данное нарушение установлена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как показала проверка, между «Брянсккоммунэнерго» и ООО «Экоэнерго» 15.02.2018 был заключен договор на поставку ингибитора отложений минеральных солей.

Предприятие должно было оплатить поставленный в срок товар не позднее 14 ноября 2018 года, но сделало это только через месяц.