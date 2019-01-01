Руководство брянской фирмы задолжало работникам 4,1 млн рублей

Прокурор Брянского района внес представление директору ООО «Экофирмы», который нарушил закон об оплате труда перед работниками.

История продолжалась с июля по сентябрь 2018 года. Именно столько месяцев 48 сотрудников не видели свою зарплату. Долг образовался на сумму 4,1 млн рублей.

Руководителя компании привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».

Долги по заработной плате перед работниками организации полностью погашены.